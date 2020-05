Agressief ontwikkelingsschema Renault kan bij het grof vuil

Het team van Renault leefde met een goed gevoel toe naar de seizoensopener die halverwege maart in Australië plaats had moeten vinden. De Franse renstal had in de wintertests een degelijke indruk achtergelaten en ze waren hoopvol op een betere campagne dan in 2019, toen het fabrieksteam van het Franse automerk geklopt werd door klantenteam McLaren.

"Ik moet de verwachtingen temperen, maar we hadden inderdaad een goed gevoel aan de tests overgehouden", vertelt Renault-teambaas aan Cyril Abiteboul. "We hadden al onze agendapunten afgevinkt, maar je bent en blijft natuurlijk afhankelijk van wat de rest doet. De vraag hoe competitief onze auto was ten opzichte van de overige teams was nog onbeantwoord en we dachten daar in de kwalificatie in Melbourne achter te komen. Het kwam er niet van, dus we zijn reuze benieuwd."

Renault zal net als iedereen nog even geduld op moeten brengen voordat ze antwoorden over de pikorde krijgen. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat alles stil is komen te liggen. Ook in de fabrieken van de Formule 1-teams mag niet aan de wagens (of motoren) gewerkt worden. Daardoor kan het agressieve ontwikkelingsschema - met omvangrijke pakketten die gepland stonden voor Vietnam en Nederland - van Renault bij het grof vuil. Het team moet terug naar de tekentafel.

Abiteboul: "We hadden inderdaad een zeer agressief ontwikkelingsschema voor ogen. We kunnen niet wachten totdat we weer de fabriek in kunnen duiken om die activiteiten te hervatten. In de windtunnel zagen de cijfers er hoopgevend uit en we waren druk bezig om de pakketten te produceren. Dat hangt nu allemaal in het luchtledige, maar zo is de situatie nu eenmaal. Anderen hebben veel grotere zorgen of frustraties, we moeten accepteren dat we geduld moeten hebben."