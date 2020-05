Geobrugg plaatst hekwerk rondom het circuit van Zandvoort

Aangezien de autosportwereld door de uitbraak van het coronavirus nog op zijn gat ligt, kan Circuit Zandvoort in alle rust verder werken aan de renovatie van de baan. Het circuit in de Noord-Hollandse duinen was klaar geweest om de Formule 1 in het weekend van 1, 2 en 3 mei te ontvangen, maar neemt nu wat meer de tijd om de puntjes op de i te zetten.

De Grand Prix van Nederland is immers tot nader order uitgesteld en naar alle waarschijnlijkheid vindt het evenement pas in 2021 weer plaats. Voor die tijd zullen wel andere raceklasses en activiteiten op het circuit van Zandvoort mogelijk moeten zijn. Geobrugg Motorsport heeft de afgelopen week benut om onder meer Tecpro-barriers te plaatsen, evenals hekwerk aan de buitenkant van enkele bochten, zoals de gekomde John Hugenholtz-bocht, en bij de posten van de baancommissarissen.

Zandvoort is preparing to return to racing and we have been at the circuit over the last week to complete work.



Flexible openings were installed for our debris fences and mobile debris fences around the circuit, which are required for marshals to wave flags at their posts. pic.twitter.com/fPXKJHHzfB