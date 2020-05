Zandvoort houdt geen rekening meer met Grand Prix in 2020

Dit had het weekend van Zandvoort moeten worden, met de eerste Formule 1-race op het circuit in de Noord-Hollandse duinen sinds 1985. Het lot bepaalde anders; er brak een coronapandemie uit die de gehele samenleving verlamde. De kans de Nederlandse Grand Prix een plekje krijgt op de herziene Formule 1-kalender voor 2020 is nihil, blijkt uit de uitspraken van betrokkenen.

Zo verkondigde circuitdirecteur Robert van Overdijk in het Ziggo Sport-programma Formule 1 Café dat Zandvoort nog niet benaderd is door Formula One Management om dit jaar alsnog een race te organiseren. Dat duidt erop dat de Formule 1-leiding meer naar andere opties kijkt voor de invulling van een alternatief schema. De Grand Prix van Nederland staat hoogstwaarschijnlijk pas in 2021 weer op het programma.

De onderhandelingspositie van Zandvoort is ook niet ideaal, onthulde racedirecteur Jan Lammers tegenover de NOS. "Veel circuits in Europa bieden zich gratis aan bij het Formule 1-management. Zij proberen zichzelf op de kaart te zetten, met het oog op de toekomst. Wij willen dat de Formule 1 zelf de kosten van een race zonder publiek financiert. Dat zij hier feest komen vieren en ons laten betalen is geen optie."

Het heeft er dan ook alle schijn van dat de Nederlandse Grand Prix dit jaar niet meer doorgaat en alles opschuift naar 2021. Robert van Overdijk vertelde aan de NOS: "De kans dat we hier dit jaar in een officiële setting Formule 1-auto's zien rijden, wordt kleiner en kleiner. Ik verwacht dat het totale contract voor drie Grands Prix een jaar opschuift. Tot 1 september mag er niets. We zijn benieuwd wat er na 1 september mag, maar het Formule 1-management kan, denk ik, niet wachten op dat overheidsbesluit, dat misschien pas in juli of augustus valt."

Geen zeurpieten

Ze zijn bij Zandvoort niet van plan om een droevig verhaal op te hangen om medelijden te kweken. Jan Lammers: "We proberen niet voor te dringen in de rij van de zieligheid. Je kunt dramatiek uitmelken tot iedereen elkaar huilend in de armen valt, maar zo los je niks op. Wij zijn niet van die zeurpieten, een jaar geleden lag hier een opknappertje. We hebben de toekomst, maar moeten geduldig wachten tot de toekomst op gang komt."