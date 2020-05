Ferrari incasseert rake klappen door verlies aan inkomsten

Het team van Ferrari heeft behoorlijk te lijden onder het feit dat de Formule 1 nog niet aan het seizoen 2020 is begonnen door de uitbraak van het coronavirus. De misgelopen inkomsten hebben een flinke impact op de financiële cijfers van de Scuderia. In het eerste kwartaal van dit jaar vielen de revenuen 39 miljoen euro lager uit dan in 2019.

Dat is een daling van 30 procent. Ferrari-directeur Louis Camilleri: "De Formule 1 is ongetwijfeld hetgeen dat onze financiële resultaten voor 2020 het zwaarste treft. Tegelijkertijd is dat de inkomstenbron die op dit moment het lastigst te voorspellen is. De oorspronkelijke kalender bestond uit 22 Grands Prix, de Formule 1 en de FIA gaan nu voor achttien of negentien races. Dit geeft ook aan dat de inkomsten die we vanuit de commerciële rechtenhouder en uit sponsoring zullen genereren drastisch teruglopen, dat zijn twee belangrijke inkomstenbronnen voor ons."

Ferrari houdt er rekening mee dat de cijfers voor het tweede kwartaal nog slechter uitpakken, gezien het feit dat de maatregelen tegen het coronavirus nog altijd van kracht zijn. Camilleri hoopt dat alles volgend jaar weer bij het oude is en dat de Formule 1-leiding nieuwe geldschieters weet aan te trekken. Tot die tijd is het even door de zure appel heen bijten. "Het is een harde klap. Het goede nieuws is dat het beperkt blijft tot dit jaar, hopelijk", aldus de Ferrari-directeur.