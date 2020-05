FIA-dokter: "F1 moet nu niet stoppen bij nieuwe besmetting"

De Formule 1 moet zich voor de start van het seizoen 2020 niet laten ontmoedigen door eventuele nieuwe coronagevallen in de paddock. Die boodschap draagt professor Gerard Saillant, chirurg en voormalig hoofd van de FIA Institute, uit in L'Equipe. "Bij een nieuwe uitbraak moet de Formule 1 dit keer niet stoppen. Dat zou hetzelfde zijn als de metro sluiten als er één passagier besmet blijkt te zijn."

De Fransman doelt daarmee op de gang van zaken in Australië eerder dit jaar. Het hele Formule 1-circus was afgereisd naar Melbourne voor de opening van het seizoen, maar door een besmetting binnen het team van McLaren werd die Grand Prix op het laatste moment afgeblazen. Saillant: "De situatie is nu compleet anders dan in maart. We hebben nu testapparatuur die razendsnel een diagnose kunnen stellen en we kunnen de mensen die met een besmet persoon in aanraking zijn gekomen isoleren en testen."

Desalniettemin zorgt de coronapandemie voor een problematische situatie, erkent Saillant. "Een circuit in landelijk gebied is iets anders dan een circuit in of vlak bij een grote stad. Maar de aanpak die ze in Oostenrijk uitdokteren verschilt wellicht van hoe ze het in Duitsland of Hongarije benaderen. Elk land hanteert zijn eigen regels. En in Singapore of Vietnam is het weer een ander verhaal. Voor Singapore zou iedereen uit de paddock bijvoorbeeld eerst twee weken in quarantaine moeten voordat we naar het circuit kunnen gaan."

"Oostenrijk lijkt niet zwaar getroffen door het coronavirus. Alles is relatief veilig en met alle voorgestelde maatregelen mag dat geen problemen opleveren. Misschien hebben we in juli alweer nieuwere en snellere tests en hoeven we niet duizenden mensen te laten wachten op de uitslag van hun coronatest."