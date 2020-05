Alexander Albon klopt Charles Leclerc in een zinderend duel

De zegereeks van Ferrari-coureur Charles Leclerc in de virtuele Grand Prix-serie ter vervanging van de echte Formule 1-races is doorbroken. Red Bull Racing-rijder Alexander Albon versloeg de Monegask in een boeiend gevecht op het circuit van Interlagos, voor de gelegenheid gastheer van de virtuele Grand Prix van Nederland omdat Zandvoort niet in de game F1 2019 zit.

Albon en Leclerc maakten er een prachtig duel van. De twee gaven elkaar vanaf de start geen duimbreed toe en het was telkens stuivertje wisselen om de koppositie. Een paar ronden voor het einde plaatste Albon, met versere banden, een beslissende actie op Leclerc, die ook nog drie seconden tijdstraf aan zijn broek kreeg vanwege het te vaak overtreden van de track limits. Formula1.com omschrijft het duel als het virtuele equivalent van het beroemde gevecht tussen Gilles Villeneuve en Rene Arnoux in de Franse Grand Prix op Dijon van 1979.

De twee profiteerden van een chaotische start voor de rijders op de eerste startrij. Polesitter Stoffel Vandoorne sloeg plots haaks linksaf, mogelijk na een tikje van achteren, en knalde vervolgens op George Russell. Vandoorne finishte uiteindelijk nog als vierde, een plekje achter Russell, maar gezien zijn snelheid in de kwalificatie had de Belg zich zeker kunnen mengen in de strijd tussen Albon en Leclerc.

Hier enkele hoogtepunten van het mooie gevecht om de winst: