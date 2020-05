Max Verstappen racet zaterdag in Porsche Esports Supercup

Max Verstappen is zaterdag van de partij bij de start van het virtuele Porsche Supercup-seizoen 2020, dat begint met een simrace op het circuit van Zandvoort. De Red Bull Racing-coureur is een van de veertig deelnemers en rijdt voor de verandering met startnummer 69. In de Formule 1 is 33 zijn vaste startnummer.

De helft van het startveld bestaat uit deelnemers die een startbewijs hebben verdiend in een tien weken durende kwalificatieperiode waar meer dan 5.000 gegadigden aan meededen. De top twintig simracers uit het kampioenschap van vorig jaar completeren de grid.

De coureurs rijden in een virtuele versie van de Porsche 911 GT3. De actie is live te volgen via de Youtube-kanalen van Porsche en Team Redline. De start van de sprintrace staat gepland voor 14.17 uur, terwijl de hoofdrace om 14.45 uur moet beginnen.