Roland Ratzenberger, het 'vergeten' slachtoffer van Imola 1994

Bij het circuit Imola denkt iedereen aan het beruchte weekend 29, 30 april en 1 mei 1994 en natuurlijk aan Ayrton Senna. Door het overlijden van Senna, 'de beste coureur ter wereld', op 1 mei 1994 is het drama van Roland Ratzenberger een dag eerder in zijn schaduw komen te staan.

Roland Ratzenberger wordt geboren op 4 juli 1960 in Salzburg en is van jongs af aan gefascineerd door auto's. Als vierjarig jongetje staat hij al op het balkon auto's te bekijken. Een loopbaan als autocoureur wordt onvermijdelijk. Op zijn 25ste heeft Roland al kampioenschappen gewonnen in Oostenrijk, Duitsland en op Europees niveau. In 1986 wint hij het prestigieuze Formule Ford festival in Brands Hatch. En na twee seizoenen Formule 3 gereden te hebben vertrekt hij naar Japan. Ratzenberger rijdt er ook Formule 3000 en sportwagens. Hij wint langeafstandsraces in Japan en wordt derde in de Daytona 24 uurs race in 1992. Rolands hoofd staat echter al richting de Formule 1. In 1991 heeft hij al in een Indycar gereden en was slechts een tiende seconde langzamer dan kampioen Michael Andretti. Er zijn al contacten in de Formule 1 met Eddie Jordan, maar dit gaat niet door omdat de sponsor afhaakt. Hij keert terug naar Japan om weer Formule 3000 te rijden.

Begin 1994 kan hij eindelijk terugkeren naar Europa, waar hij relatief onbekend is. Zo komt Ratzenberger in contact met het nieuwe Formule 1 team Simtek. Hij moet bij dit team wel geld meebrengen. Als hij genoeg geld bij elkaar heeft kan het contract getekend worden, zijn grootste droom is verwezenlijkt: het rijden in de Formule 1.

Met startnummer 32 bezet hij een plaatsje bij het nieuwe MTV Simtek Ford team. In Brazilië kwalificeert hij zich niet. Maar in Japan bij de Grand Prix van Pacific kwalificeert hij zich als laatste en finisht op een elfde plaats op vijf ronden achterstand van winnaar Michael Schumacher.

Dan komt de Grand Prix van San Marino 1994. Voor de trainingen maakt Ratzenberger een praatje met zijn landgenoot Gerhard Berger en met Ayrton Senna. Senna zou tegen Berger hebben gezegd dat hij Roland een aardige kerel vindt.

Zaterdag 30 april 1994

De ouders van Ratzenberger komen die dag vermoeid terug van vakantie. Vader Rudolf heeft nog maar net de televisie aangezet. Hij ziet een auto vreselijk hard een muur in rijden. "It's Ratzenberger", roept de commentator. Het is enige tijd doodstil. Hij weet meteen dat het er slecht uit ziet. Later zou blijken dat Roland met een snelheid van 314,9 kmh tegen een muur is gereden omdat er iets van de voorvleugel is afgebroken. Een half uur later belt er een vriend van Roland met de mededeling dat hij klinisch dood is.

Een dag later verongelukt Ayrton Senna. Hij heeft die dag een Oostenrijkse vlag bij zich, hiermee zou hij Ratzenberger hebben willen eren als hij na de race op het ereschavot zou komen...

De ouders van Ratzenberger zijn één keer naar een herdenkingsbijeenkomst gegaan op Imola, maar bezoeken nu het liefst geen circuits meer. Zij houden de herinneringen aan hun zoon levend in de kelder van hun huis. Hier worden al zijn racebezittingen bewaard.

Ratzenberger ligt begraven in het familiegraf nabij Salzburg. Een helm op zijn grafsteen geeft aan dat hier een coureur begraven ligt. 'Er lebte für seinen traum' (Hij leefde voor zijn droom) is de laatste zin op zijn grafsteen.