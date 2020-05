Kaartverkoop Japan gestaakt, Brazilië op losse schroeven

Terwijl de leiding van de Formule 1 koortsachtig werkt aan een nieuwe kalender voor het seizoen 2020 met een start in Europa, ontstaan elders in de wereld nieuwe twijfels rondom Grands Prix. In Japan is de kaartverkoop voor het weekend op het circuit van Suzuka bijvoorbeeld gestaakt.

De manier waarop Japan het coronavirus probeerde te beteugelen oogstte eerder nog lof. Vorige maand werd er ook nog gewoon getest door de Super Formula. Inmiddels is het circuit van Suzuka al drie weken gesloten en blijft in elk geval nog dicht tot en met 10 mei. "De definitieve datum waarop de baan weer open kan is nog niet bekend", verklaarde een woordvoerder van de organisatie van de Japanse Grand Prix. Daarom is de kaartverkoop voor het evenement, dat gepland staat voor 11 oktober, tot nader order stilgelegd.

Ook in Brazilië is het onzeker of de Grand Prix op 15 november - of op een andere datum - door kan gaan. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro bagatelliseerde het coronavirus in het begin, maar de automobielbond CBA trekt zijn eigen plan en heeft elke deelstaat en lokale vereniging een volmacht gegeven om zelf te bepalen wanneer het racen hervat kan worden. Dat betekent dat men in Sao Paulo kan besluiten om geen Grand Prix te organiseren, ook als Bolsonaro of de Formule 1 graag wel een race op Interlagos zouden zien.