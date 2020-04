Race zonder publiek ook voor Spa-Francorchamps een optie

De Grand Prix van België is nog niet definitief van de Formule 1-kalender voor 2020 geschrapt, benadrukt promotor Vanessa Maes in gesprek met La Derniere Heure. Het evenement kan door een verbod op massabijeenkomsten tot en met eind augustus niet op de originele datum plaatsvinden.

De Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps stond oorspronkelijk gepland voor 30 augustus. Die datum is niet haalbaar, maar dat betekent niet automatisch dat de race helemaal niet door kan gaan. Dat België ontbrak op een voorlopige kalender die Bild eerder deze week publiceerde, zegt verder ook weinig.

Officieel is de Grand Prix op Spa-Francorchamps, door de Formule 1 in elk geval, nog niet van het schema gehaald. Vanessa Maes houdt alle opties open. "We zijn nog steeds in gesprek met de FOM en de Belgische regering over het organiseren van een race zonder publiek."