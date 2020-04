'Twee races in Oostenrijk, Groot-Brittannië en Hongarije'

De Formule 1 is vastberaden om het seizoen 2020 in juli dan eindelijk van start te laten gaan, nadat de eerste tien evenementen van de oorspronkelijke kalender zijn uitgesteld of geannuleerd door de uitbraak van het coronavirus. Chase Carey toonde zich optimistisch over een begin op 5 juli in Oostenrijk, op de Red Bull Ring nabij Spielberg.

Een volledige herziene kalender volgt zo spoedig mogelijk. Het Duitse Bild heeft daar al een voorschot op genomen en beschikt over informatie over het nieuwe schema. Zo vangt het seizoen aan met twee races in Oostenrijk, vervolgens is Silverstone in Groot-Brittannië twee keer gastheer voor een Grand Prix en ook op de Hungaroring in Hongarije wordt dan twee keer geracet.

Dit verkleint de noodzaak voor het Formule 1-circus om veel te reizen. Na augustus trekt de sport verder de wereld over. West-Europa komt er in het schema van Bild bekaaid vanaf. Nederland (Zandvoort), België (Spa-Francorchamps), Italië (Monza) en Spanje (Barcelona) vallen af. Van Monaco en Frankrijk (Paul Ricard) was al bekend dat het evenement inhalen er niet in zou zitten.

De mogelijke Formule 1-kalender volgens Bild: