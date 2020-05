Ralf Schumacher over budgetlimiet: "Met 40 miljoen dollar lukte het ook en het was ook nog leuk"

Ferrari zal de koningsklasse moeten verlaten als het niet bereid is de kosten drastisch te verlagen tijdens de coronacrisis. Dat zeggen zowel Zak Brown van Mclaren en oud Formule 1-coureur Ralf Schumacher.

De teambaas van Ferrari, Mattia Binotto, kwam vorige week met een opmerking die werd geïnterpreteerd als een bedreiging dat het de Formule 1 kan verlaten als het budgetlimiet onder de 145 miljoen dollar terecht komt. Dit zou dan in 2021 worden ingevoerd. Ralf Schumacher is van mening dat 145 miljoen dollar onder deze omstandigheden veel te hoog is.

Vetorecht Ferrari

Ferrari heeft een vetorecht en kan daarmee tegenstemmen, maar desondanks vindt Schumacher dat Ferrari moet instemmen met een budget onder de 145 miljoen. “We hebben allemaal een onzekere toekomst voor de boeg. Zelfs de grote teams zullen nu alles ter discussie stellen. De Formule 1 is momenteel veel te duur. Als Ferrari niet bereid is om kosten te besparen, moeten ze maar vertrekken."

De oud Formule 1-coureur vertelde het Duitse Sky dat een budgetlimiet onder de 100 miljoen dollar moet zitten. Hij zei dat Jordan bij zijn debuut in 1997 slechts 40 miljoen dollar te besteden had, maar 'het werkte en het was leuk'.

Sebastian Vettel's toekomst

Sebastian Vettel’s contract loopt na dit seizoen af, maar waar hij dan heengaat of blijft weet de Duitser niet. Ralf Schumacher: “Je moet jezelf eerlijk vragen, welke andere alternatieven heeft hij? Tenzij hij van plek kan ruilen met Lewis Hamilton, zie ik niet in hoe hij een andere auto kan krijgen waarin hij races kan winnen.”