FIA neemt met clausule de noodzaak voor unanimiteit weg

De internationale autosportbond FIA heeft een belangrijke verandering aan de sportieve reglementen voor de diverse series die onder het bewind van de federatie vallen doorgevoerd. De World Motor Sport Council is namelijk akkoord gegaan met de zogeheten safeguard clause, een clausule die het voor de FIA eenvoudiger moet maken om maatregelen te treffen om het voortbestaan van een bepaalde klasse veilig te stellen.

De bond heeft in het vervolg namelijk niet meer unanieme goedkeuring van de teams nodig. Zolang een meerderheid van de renstallen een voorstel steunt is dat al genoeg. Vanwege de uitbraak van het coronavirus moet de FIA in sommige gevallen snel en doortastend kunnen handelen. Met het verwijderen van de noodzaak voor unanimiteit valt gelijk een grote horde weg.

De FIA kan nu binnen een kortere tijdspanne en met meerderheidssteun plannen introduceren. Dit kan bijvoorbeeld een beslissende stap zijn in het proces rondom de invoering van een budgetlimiet in de Formule 1. De kleine teams dringen aan op een lager budgetplafond, maar tot nu toe stribbelden de drie topteams nog een beetje tegen. Door de nieuwe clausule is unanimiteit geen vereiste meer.