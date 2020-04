Charles Leclerc gaat meer risico's nemen bij verkort seizoen

Het inkorten van het Formule 1-seizoen 2020 heeft voor Ferrari-coureur Charles Leclerc tot gevolg dat hij de paar races die er dan zijn agressiever zal benaderen. Op dit moment zijn de eerste negen Grands Prix op de kalender uitgesteld of afgeblazen, maar de leiding van de sport mikt nog altijd op een jaargang bestaande uit achttien of negentien evenementen.

De Formule 1 heeft aan acht races genoeg om als officieel kampioenschap te gelden. In dat geval gaat Leclerc meer risico's nemen in jacht op de titel. "Ik ben er vrij zeker van dat Mercedes en Lewis Hamilton ook bij een seizoen met slechts acht Grands Prix de favorieten zijn. Het wordt hoe dan moeilijk om hen te verslaan. Maar waarschijnlijk ga ik dan meer risico's nemen. Meer gedurfde tactieken, risicovolle inhaalmanoeuvres, dat soort dingen. Misschien betaalt het zich uit."

De jonge Monegask hoopt op in elk geval een dozijn races. "Ik zou minstens twaalf of dertien Grands Prix willen racen om van een significant kampioenschap te spreken. Bij minder races wordt dat een lastig verhaal, al is elke race beter dan geen races. Elke Grand Prix is mooi meegenomen. We nemen het zoals het komt, maar het zou geweldig zijn als we in ieder geval twaalf races kunnen afwerken."