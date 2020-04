'Seizoenstart met twee races in Oostenrijk zo goed als rond'

Het is zo goed als zeker dat het Formule 1-seizoen 2020 op 5 juli van start gaat met de Grand Prix van Oostenrijk. Een week later vindt dan opnieuw een race op de Red Bull Ring nabij Spielberg plaats. Dat deelde de Oostenrijkse radiozender Ö3 mede in het nieuws.

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko rept in het bericht van Grands Prix op 5 en 12 juli in Oostenrijk. Volgens Ö3 kan alleen een tweede golf van coronapatiënten een start van de jaargang op de Red Bull Ring nog verhinderen.

Gedurende de raceweekenden mogen er niet meer dan 2.000 mensen op het circuit aanwezig zijn. Er mag dus geen publiek komen en onafhankelijke media zijn ook niet welkom. De Formule 1 stelt alleen televisiebeelden beschikbaar om verslaggeving mogelijk te maken.

Het is nog onduidelijk hoe het seizoen er na de twee Grands Prix op de Red Bull Ring uit komt te zien. "Gesprekken zijn gaande met andere Europese organisatoren", aldus Helmut Marko. De Formule 1 en de FIA hebben het nieuws over een begin in Oostenrijk overigens nog niet bevestigd.