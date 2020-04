Circuitontwerper: "Zandvoort is er helemaal klaar voor"

Het circuit van Zandvoort zou over exact een week gastheer zijn voor het eerste Grand Prix-weekend in Nederland sinds 1985. Op 1, 2 en 3 mei zou het Formule 1-circus neerstrijken in de Noord-Hollandse duinen. Het moge inmiddels duidelijk zijn dat het lot anders heeft bepaald. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix op de lange baan is geschoven.

Momenteel wordt er gesproken over een eventuele race zonder publiek in het najaar. Zandvoort staat in elk geval over voor open, benadrukte racedirecteur Jan Lammers. Tot die tijd zullen de fans (en coureurs) die reikhalzend uitkeken naar het Formule 1-weekend op het duinencircuit het moeten doen met virtuele substituten, zoals de game F1 2020 die vanaf 10 juli verkrijgbaar zal zijn voor PC, Playstation 4 en Xbox One.

Ontwerper Jarno Zaffelli van de firma Dromo was medeverantwoordelijk voor de metamorfose van het circuit van Zandvoort. Hij is benieuwd hoe de baan er in het nieuwe officiële Formule 1-spel uitkomt. "Ik ga zeker zelf ook een poging wagen", vertelde Zaffelli aan De Telegraaf. "Die games zijn tegenwoordig best realistisch, dus iedereen kan een indruk krijgen van hoe het circuit eruitziet met racende Formule 1-auto's. Ik weet zeker dat coureurs het ook gaan uitproberen. Maar geen zorgen: in het echt is de perceptie heel anders. Als ze voor het eerst in Zandvoort rijden, of dat nu in 2020 of 2021 is, zullen ze echt dat wauw-gevoel krijgen zoals Max Verstappen dat begin maart ook had."

Zandvoort was er helemaal klaar voor om de Formule 1 te ontvangen. Zaffelli vervolgt: "Het hele circuit is gereed, alles verliep volgens plan. Maar als het wel of niet doorgaan van een race in deze tijd ons grootste probleem is, dan moeten wij niet klagen. We zullen zien wanneer er geracet kan worden. Wij en Zandvoort zijn er klaar voor."