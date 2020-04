Jan Lammers krabbelt terug over Dutch Grand Prix zonder fans

Een Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort zonder publiek behoort toch tot de mogelijkheden. Racedirecteur Jan Lammers hield tot nu toe altijd vol dat de terugkeer van de Formule 1 in Nederland een feestje moest zijn dat met fans gevierd moest worden, maar op radiozender Veronica heeft hij die woorden ingeslikt.

Lammers nam de eerder gedane uitspraken terug. "Op een gegeven moment heb ik meer een persoonlijke uitlating hierover gedaan dan dat ik vanuit mijn functie als racedirecteur sprak. Maar als we moeten kiezen tussen geen Grand Prix of een Grand Prix zonder publiek, dan gaan de meeste stemmen op voor dat laatste scenario."

De vraag is dan wanneer dat zou moeten gebeuren. De Nederlandse overheid heeft het verbod op evenementen waar een vergunning voor nodig is verlengd tot 1 september. Een race op Zandvoort in het najaar zou eventueel kunnen, afhankelijk van de mogelijkheden die de Formule 1-leiding heeft om een nieuwe kalender voor 2020 samen te stellen.

Het is in elk geval niet uitgesloten dat Nederland alsnog op het nieuwe schema prijkt en een evenement achter gesloten deuren organiseert. "Hoe dat verder gaat met de uitwerking van de fee voor de race en dat soort dingen, dat laat ik aan Robert van Overdijk (circuitdirecteur, red.) over. Hij staat met iedereen in contact om deze enorme klus te klaren. Hoe dan ook, wij staan overal voor open", aldus Lammers.