Nieuwe game F1 2020 ligt vanaf 10 juli in de schappen

F1 2020, de nieuwste editie van de officiële Formule 1-game, is vanaf 10 juli verkrijgbaar voor PC, Playstation 4, Xbox en Google Stadia. Dat heeft gameontwikkelaar Codemasters bekendgemaakt. Belangrijkste nieuwe kenmerk aan F1 2020 is dat de speler met een eigen team aan de start kan verschijnen. Naast het racen ligt dan ook het managen van deze elfde renstal in de handen van de gamer.

Daarnaast brengt Codemasters een speciale Deluxe Michael Schumacher-editie van de game in de markt. Daarin zijn onder meer vier legendarische auto's van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 speelbaar; de Jordan 191 uit 1991, de Benetton B194 uit 1994, de Benetton B195 uit 1995 en de Ferrari F1-2000 uit 2000.

Uiteraard is het circuit van Zandvoort opgenomen in het spel, evenals het nieuwe stratencircuit van Hanoi. De kans is groot dat de spelers van F1 2020 eerder over die banen scheuren dan de Formule 1-coureurs over de daadwerkelijke circuits zullen doen. Tevens keert de mogelijkheid om in split-screen te spelen terug en maakt de Formule 2 weer onderdeel uit van de game.

"F1 2020 belooft onze grootste en meest vernieuwende titel tot nu toe te zijn", aldus Paul Jeal, F1 Franchise Director bij Codemasters. "Onze huidige spelers zullen de nog uitgebreidere verdieping van de gameplay zeker waarderen dankzij de introductie van de gloednieuwe features; Mijn Team en de mogelijkheid om de lengte van een seizoen naar eigen voorkeur én met je favoriete circuits aan te passen. In het jaar waarin Lewis Hamilton zijn zevende wereldtitel nastreeft, brengen we een eerbetoon aan de beste Formule 1-coureur aller tijden met onze Michael Schumacher Deluxe Edition. Onze community zal dat zeker geweldig vinden."

"We zijn zelf enorme fans van Formule 1, dus blijven we graag vernieuwen en speltypes ontwikkelen die spelers nog dichterbij bij de échte sport brengen", aldus Lee Mather, F1 Game Director bij Codemasters. "We hebben nu ook nieuwe speltypes toegevoegd waarmee minder ervaren spelers gemakkelijker aan de slag kunnen. Daarnaast keert racen in split-screen terug, zodat je samen met vrienden kunt spelen. Op deze manier verlagen we de drempel zowel op het gebied van moeilijkheidsgraad als tijdsinvestering, zonder daarbij af te doen aan het rijgedrag waar onze spelers met een voorkeur voor simulatie zo van houden."