Fernando Alonso heeft 'hernieuwde energie' voor toekomst

Fernando Alonso beschikt naar eigen zeggen over hernieuwde energie om zich op de toekomst te richten. De 38-jarige Spanjaard is sinds eind 2018 niet meer actief in de Formule 1, maar de tweevoudig wereldkampioen wordt nu in verband gebracht met een terugkeer bij Ferrari.

Alonso voelt zich weer jong en sluit een rentree niet uit. Aan Marca vertrouwde hij toe: "Ik vraag mezelf de laatste tijd steeds vaker af wat ik over tien jaar zal doen, dat moet ik toegeven. Maar over de korte termijn kan ik duidelijker zijn, we zullen wel zien hoe het zich ontvouwt."

"Eind 2018 verliet ik de Formule 1 en had ik dat stapje terug echt nodig na achttien jaar non-stop reizen en 365 dagen per jaar leven als een atleet. Deze twee jaar zijn goed voor me geweest om op adem te komen. Ik loop nu weer over van de energie, hernieuwde energie. Ik voel me alsof ik weer 23 jaar ben en dat is bemoedigend met het oog op toekomstige projecten."