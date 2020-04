Franz Tost: "Het 2020-seizoen met aangepaste kalender hervatten logistiek gezien onmogelijk"

Franz Tost is er niet zeker van dat het seizoen nog wordt hervat. De teambaas van Alpha Tauri meent dat het te riskant is. Ook zou de Formule 1 afhankelijk zijn van de landen waarin geracet wordt. Een andere Red Bull-lid, Dr. Helmut Marko, zei dat de kans 'zeer groot' is dat de Oostenrijkse autoriteiten het plan voor races op de Red Bull Ring in juli groen licht zullen geven. Er zal dan zonder publiek worden gereden, ook is er geen media welkom.

Silverstone staat te popelen om ook een race te kunnen organiseren, maar dat kan niet zonder de steun van de overheid. De circuitbaas Stuart Pringle heeft meerdere opties klaarliggen. "We moeten over tien dagen terug naar de regering en hen de details geven over hoe het plan eruitziet”, zei hij.

Al zijn de circuits zo overtuigd dat ze de races kunnen organiseren, is de piek van het coronavirus nog niet voorbij. Tost denkt daarom dat racen gaan optie is. "Logistiek gezien is de Formule 1 een groot en moeilijk te besturen schip", vertelde hij aan Speed Week.

Het kan volgens hem allemaal wel mooi in beeld worden gebracht, maar volgens hem gaat het logistieke verhaal lastig worden. "We hebben momenteel meer vragen dan antwoorden omdat zoveel onzeker is. Ten eerste weten we niet wat individuele regeringen zullen beslissen. We kunnen ongeveer schetsen hoe een terugkeer naar sport eruitziet, maar we weten gewoon niet of het uiteindelijk allemaal mogelijk is.”

Test uitvoeren geen optie

Marko kwam met een goed idee; de Formule 1 moet coronatests uitvoeren bij de eerste races. Volgens Tost is dat idee niet relevant. "Je moet voorzichtig zijn met deze tests, want er zijn nu veel verschillende. De hele situatie is buitengewoon gecompliceerd omdat we afhankelijk zijn van overheidsbeslissingen en omdat zoveel individuele factoren allemaal een rol spelen. Natuurlijk willen de FIA en FOM zo snel mogelijk aan de slag, maar je moet weten dat dit slechts de gewenste scenario's zijn.”

Het coronavirus is een groot vraagstuk en daar is de Alpha Tauri-teambaas het mee eens. "Misschien hebben we geluk met Oostenrijk omdat de situatie zich zodanig heeft ontwikkeld dat de regering meer vrijheden toestaat. Het tegenovergestelde kan ons in Engeland overkomen. We weten het gewoon niet.”