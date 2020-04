Mario Isola gaat droom achterna: "Ben actief als ambulancechauffeur om te helpen"

Er wordt momenteel niet geracet, maar de Formule 1-teams en leveranciers zitten niet stil. Zo ook Pirelli-baas Mario Isola, die zich inzet als ambulancechauffeur.

Volgens de krant Corriere della Sera rijdt de Italiaan in de ambulances om het zorgpersoneel te ontlasten. De baas van Pirelli maakt zijn droom waar met deze daad, maar daar zitten ook risico’s aanvast. “Als ik je vertel dat ik niet bang ben, dan is dat een leugen”, zei Isola, die te midden van de horror-epidemie in Italië is opgestaan.

Tijdens de Australische Grand Prix begon het virus in Europa te branden. Het raceweekend ging niet door en teams keerde terug naar de fabrieken. Isola sloot zichzelf op nadat de fabrieken waren gesloten, maar dat duurde niet lang. Hij ging aan de slag als chauffeur, om zichzelf te beschermen draagt hij goede PBM. Isola is bang maar hij zei dat het ergste is dat Covid-19-patiënten zonder hun geliefden in de ambulance moeten reizen.

"Het is het moeilijkste moment - proberen ze gerust te stellen zonder de zeer sterke psychologische ondersteuning van een familielid. In deze situatie is het natuurlijk niet mogelijk.”

Ook moeilijk te zien, gaf Isola toe, zijn de manden die uit de ramen van de huizen van Italiaanse bewoners hangen. “Ook wij hebben een verzameling voedsel en medicijnen gehamsterd. Maar als ik anderhalve maand geleden terugdenk aan de volle restaurants, is er een goede les: in Italië ontbreekt het niet aan solidariteit."