Ferrari keert aandeelhouders dividend uit om geruststelling

Ferrari zal 'voorbereid' zijn voor het moment dat de Formule 1 weer herstart en racet. De fabriek van Ferrari ligt in het zwaar getroffen deel van Italië. Het coronavirus brak al snel uit en het noorden van Italië kreeg het virus moeilijk onder controle. De intesive care-afdelingen liepen over en daarom werd er al snel besloten om de fabrieken te sluiten.

Inmiddels zijn de fabrieken weer langzaam op gang aan het komen, maar er mag niet aan de auto’s gesleuteld worden, ook niet aan de Formule 1-auto’s. Wel maakt Ferrari medische apparatuur en benodigdheden. Maar zodra het coronavirus tot rust komt en de Formule 1 weer gaat racen, zullen de Italianen klaar zijn voor de strijd. Dat is de boodschap van de CEO van het Maranello-team, Louis Camilleri, die deze week de aandeelhouders geruststelde over de gevolgen van de coronaviruscrisis.

De aandeelhouders van Ferrari ontvingen een wistuitkering van de autogigant. "Onze beslissing om dit dividend uit te keren, toont ons vertrouwen in de toekomst, en het is een beloning voor onze aandeelhouders in deze moeilijke tijden", citeert Corriere dello Sport.

Ferrari, met het hoofdkantoor in de zwaarst getroffen Italiaanse regio, heeft onlangs de sluiting van de fabriek verlengd voor de productie van auto’s tot begin mei. Maar Camilleri zegt dat Ferrari opnieuw zal gedijen. "Niemand weet precies wanneer het zal gebeuren, maar zoals Shakespeare in Hamlet zegt, als het nu niet gebeurt, is het belangrijkste om voorbereid te zijn. Wees gerust, Ferrari is voorbereid", zei hij.