Kimi Raikkonen: "We hadden nooit naar Melbourne moeten gaan"

Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen vindt het belachelijk dat de Formule 1 niet eerder besloten heeft om de start van het Formule 1-seizoen ondergeschikt te maken aan het beteugelen van het coronavirus. Pas in de nacht van donderdag op vrijdag voorafgaand aan de Grand Prix van Australië werd het eerste evenement geschrapt. Toen was iedereen al in Melbourne; coureurs, teams, media, sponsors en fans.

Die moesten vervolgens ook allemaal terug naar waar ze vandaan kwamen, voor een virus ideaal om zich verder te verspreiden. Raikkonen heeft daar een uitgesproken mening over, zo vernam Auto Hebdo van de Fin. "Er was geen andere optie dan de race annuleren, ze hadden geen andere keus. Ik vind het spijtig dat ze het zover hebben laten komen, zeker als je ziet wat er toen al in Europa aan de hand was. Het was meer dan waarschijnlijk dat dit scenario zich zou voordoen."

"De beslissing had absoluut eerder genomen moeten en kunnen worden. Alle mensen uit de paddock, en dat zijn een hoop mensen, reisden vanuit Europa naar Australië. Er bestond een gerede kans dat ze besmet zouden raken in het vliegtuig of op een vliegveld. Dat is ook wat er gebeurd is. We hadden nooit naar Melbourne moeten gaan, maar wij hebben het niet voor het zeggen. De coureurs volgen de lijn van de FIA en de Formule 1-leiding. Als er ergens een race is, dan gaan we daarheen."

"De huidige situatie is zwaar voor iedereen, niet alleen voor de Formule 1. Op dit moment is het belangrijkste dat iedereen gezond blijft. Zodra deze pandemie voorbij is komt de tijd voor vragen. Ik hoop maar dat deze crisis iets positiefs teweegbrengt. Vooralsnog kunnen we alleen proberen onszelf te beschermen en doorgaan."