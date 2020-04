Christian Horner acht doorgaan Oostenrijkse GP haalbaar

Het heeft er meer en meer de schijn van dat het Formule 1-seizoen 2020 op 5 juli van start gaat met de Grand Prix van Oostenrijk op een verder verlaten Red Bull Ring. Dat is in ieder geval de strekking van een gesprek dat Red Bull Racing-teambaas Christian Horner met Sky Sports F1 had. Over de Franse Grand Prix op Paul Ricard, die voor 28 juni op het programma staat en nog niet officieel is uitgesteld of afgelast, heeft al niemand het meer.

Het gros van de mensen uit de Formule 1-paddock denkt dat de Oostenrijkse Grand Prix de rol van seizoensopener zal vertolken. Horner: "De Red Bull Ring is binnen een handomdraai gereed, het circuit voldoet binnen mum van tijd aan de criteria die de FIA stelt. Een race zonder publiek is absoluut haalbaar. Ik denk dat we gefaseerd terug zullen keren naar de normale situatie met volwaardige evenementen. Tot die tijd bestuderen ze andere opties."

"Races achter gesloten deuren, met alleen het broodnodige personeel en gefocust op televisie-uitzendingen, zijn een manier om het kampioenschap op gang te kunnen brengen. Voetbal en andere sporten overwegen dezelfde route te bewandelen. In de Formule 1 is er al veel afstand tussen de deelnemers en de coureurs dragen helmen, er is vanzelf al sprake van social distancing. Het is iets waar de promotors en Red Bull over nadenken. Uiteraard moeten ze dan ook nog toestemming krijgen van de lokale autoriteiten, maar ze zijn ermee bezig."

18 races

De Red Bull Racing-teambaas steunt de wens van Ross Brawn om dit seizoen uit achttien races te laten bestaan. Horner: "Er heerst vertrouwen dat we achttien Grands Prix kunnen proppen tussen juli en het einde van het jaar. Dat is dan een kampioenschap waarin geen moment rust zal zijn. Dat wordt zwaar, maar zodra we eenmaal begonnen zijn, volgen de races elkaar in rap tempo op en krijgen we een enorme uitdaging voor onze kiezen."