Ross Brawn: "Racen zonder publiek is beter dan niet racen"

Ross Brawn mikt nog altijd op een Formule 1-seizoen bestaande uit achttien of negentien Grands Prix. De sportief directeur van de koningsklasse van de autosport sluit daarbij niks uit. Racen zonder publiek, meerdere triple-headers (drie weekenden achter elkaar racen), tweedaagse Grand Prix-weekenden; alles om nog iets van dit door het coronavirus geteisterde jaar te maken.

Brawn legde aan Sky Sports F1 uit: "Een start in Europa geniet onze voorkeur en dat kan achter gesloten deuren zijn. We vliegen iedereen in speciaal gecharterde vliegtuigen in, we monitoren waar ze verblijven en ieders gezondheid. Op die manier houden we onszelf in quarantaine en beperken we de risico's. We kijken nu naar de beste structuur om van start te kunnen gaan en dan te blijven racen, want het heeft geen zin om te beginnen en daarnaar weer te moeten stoppen."

"We kunnen races houden zonder publiek. Dat is niet fijn, maar het is nog altijd beter dan helemaal niet racen. We mogen niet vergeten dat er miljoenen fans thuis zitten die de races via de televisie kunnen volgen. Velen zijn geïsoleerd en het zou in deze tijden van crisis een bonus zijn als we iets van sport en vermaak kunnen bieden. Het eerste evenement zal waarschijnlijk in Europa zijn en het is niet ondenkbaar dat het achter gesloten deuren is."

Seizoen met 19 races

Met een seizoensstart in juli acht Brawn een seizoen bestaande uit negentien Grands Prix nog mogelijk. "Acht Grands Prix is volgens de statuten van de FIA het minimum om het een kampioenschap te noemen. Dat is haalbaar als we in oktober beginnen, dus dat is wel de definitieve deadline. Maar je zou het seizoen ook door kunnen laten lopen in 2021. Kunnen we doorgaan tot in januari of februari? Die optie zijn we aan het verkennen."

"Dat brengt allerlei complicaties met zich mee, zoals je wel kunt voorstellen. Als we in staat zijn om in juli van start te gaan, dan kunnen we een seizoen met negentien Grands Prix draaien. Zwaar wordt het dan wel. Drie weken racen, een week vrij, drie weken racen, een week vrij, ga zo maar door. Logistiek gezien is een seizoen met achttien of negentien races mogelijk als we in juli kunnen beginnen. Dus daar kijken we naar."