'Wagenbeheersing Roberto Merhi gelijk aan Max Verstappen'

In Formule 1-lijstjes gaat het vaak over de beste rijders aller tijden. Renault-coureur Daniel Ricciardo heeft het over een andere boeg gegooid. De Australiër stelde een lijstje samen met meest onderschatte coureurs waar hij op het hoogste niveau tegen geracet heeft. Daar staan enkele opvallende namen tussen.

Wat te denken van Marcus Ericsson? De Zweed was in de opstapklasses altijd iemand om rekening mee te houden, maar in de Formule 1 heeft hij het nooit waar kunnen maken. Ricciardo: "Marcus is oprecht snel. Hij kwalificeerde zich in 2009 op pole position voor de beroemde Formule 3-race in Macau, dan ben je geen koekenbakker."

De Australiër noemde verder ook Jules Bianchi, die het ver had kunnen schoppen als hij niet was overleden aan de gevolgen van zijn ernstige ongeluk in de Japanse Grand Prix van 2014. "Jules had zonder twijfel voor een topteam gereden en races gewonnen als dat niet was gebeurd."

Eervolle vermeldingen zijn er ook voor Vitantonio Liuzzi en Jenson Button. De vijfde naam op het lijstje is die van Roberto Merhi. Ricciardo trekt de vergelijking met zijn voormalig teamgenoot Max Verstappen. "Roberto was een beetje zoals Max, met een fantastische wagenbeheersing. Hij kon een auto echt door de bocht smijten. Hij was snel en nergens bang voor, dus ik dacht dat hij het wel zou maken. Toen bandenmanagement een grotere rol ging spelen, ging het mis voor hem."