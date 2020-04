Sebastian Vettel noemt huidige Formule 1-auto's 'te zwaar'

De huidige Formule 1-bolides zijn nog net geen logge bakbeesten, maar in een relaas van Ferrari-coureur Sebastian Vettel komt het daar wel op neer. Het minimumgewicht van de wagens bedraagt tegenwoordig 746 kilo, pakweg 150 kilo meer dan tien jaar geleden. Dat wordt gecompenseerd door de enorme hoeveelheid downforce - waardoor de rondetijden toch snel zijn – maar dat doet niets af aan het gevoel.

Vettel legt aan Autosport uit: "De auto's zijn fenomenaal wat betreft neerwaartse druk. Het is bijna belachelijk hoeveel downforce deze wagens genereren en hoe snel we door de snelle bochten kunnen. Maar in de langzame bochten voel je hoe zwaar de bolides eigenlijk zijn. In mijn ogen zijn de auto's te zwaar. Ik heb liever iets minder downforce en dan lichtere wagens. Dat zou voor de rondetijden niet uitmaken, misschien zijn we zelfs sneller."

De viervoudig wereldkampioen begrijpt wel hoe het zover heeft kunnen komen. "Deze richting is ingeslagen door de komst van de nieuwe aandrijflijn met alle extra systemen om energie terug te winnen. Deels is het ook een gevolg van veiligheidsmaatregelen en daar kun je niet op terugkomen. De halo is bijvoorbeeld al iets van 10 kilo. Dat kan misschien lichter, indien de beugel wel net zo sterk blijft. Wat ik maar wil zeggen is hoe geweldig de auto's van rond de 600 tot 620 kilo aanvoelden. Tegenwoordig zitten we op 750 kilo."

Wendbaarheid

Oud Formule 1-coureur Karun Chandhok had het hier eerder al over met Racefans.net. "Ik was optimistisch voor 2021, maar de nieuwe regels zijn al uitgesteld tot 2022. De nieuwe reglementen kunnen mij niet snel genoeg komen. De Formule 1 is toe aan een reset en aan auto's waarmee je beter kunt racen. De auto's uit 2011 waren zo wendbaar. Ik heb in de Mercedes uit 2019 gereden en je voelt het gewicht. Het leek wel een sportscar."