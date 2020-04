'Veel jonge coureurs gaan ten onder door coronacrisis'

Dat Formule 1-teams failliet zullen gaan door het coronavirus, daar is volgens Liberty Media geen sprake van. Dit komt omdat er een noodbudget is opgesteld door de Formule 1. Maar een voormalige Formule 1-sponsor zegt dat er 'een reëel risico' bestaat dat teams failliet gaan te midden van de coronaviruscrisis.

Bedrijven hebben minder inkomsten, wat leidt tot minder advertentiebudgetten. Hieronder vallen ook de sponsoren van de Formule 1-teams. De teams hebben de geldschieters nodig om te overleven. Jarenlang ondersteunde de Finse miljardair Antti Aarnio-Wihuri Valtteri Bottas in de Formule 1. Hij gaf in de krant Iltalehti toe dat hij zich zorgen maakt over de manier waarop de sport - zoals vele andere sport- en zakelijke entiteiten over de hele wereld - is gestopt.

De miljardair weet niet wat er momenteel gaande is in de Formule 1, maar is niet bijster hoopvol voor het 2020-seizoen. “Ik weet niets van wat er dit jaar aan de hand is. Maar het ziet ernaar uit dat er in 2020 geen races zullen zijn."

De Formule 1-teams hebben grote sponsoren die niet zomaar failliet gaan, maar de kleine teams hebben kleinere sponsoren. Die sponsoren kunnen de stekker eruit trekken, wat gaat leiden tot veel faillissementen. Voor jonge coureurs is het 'heel goed mogelijk dat de carrières van sommigen dit seizoen zullen eindigen'.

Het virus zorgt voor veel problemen, ook in de autosport. "Deze situatie heeft gevolgen voor de sponsorfinanciering. Er zullen zeker effecten zijn voor de autosport. Het risico is reëel dat hierdoor teams ten onder gaan. Maar hoeveel en of ze zullen worden vervangen, daar kan ik niets over zeggen.”

Aarnio-Wihuri zegt dat hij al veel crises in de autosport heeft gezien, maar "dit ziet erger uit dan wat dan ook. Dit is een wereldwijde crisis. In het verleden was het veel lokaler, maar nu zitten we allemaal samen in deze situatie."