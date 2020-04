Nico Rosberg: "Max Verstappen meest 'vervelende' opponent"

Nico Rosberg aarzelde geen moment toen Sky Sports F1 hem deze week vroeg naar de meest irritante tegenstander uit zijn Formule 1-carrière. "Max Verstappen", zo luidde het antwoord van de wereldkampioen van 2016. "Dat was een snel antwoord, hè?”, lachte hij vervolgens.

Rosberg benadrukt dat het gaat om 'irritant' in de positieve zin van het woord. Verstappen gedroeg zich nimmer vervelend, de Nederlander is op de baan echter een lastige klant. De zoon van Jos Verstappen laat zich moeilijk verschalken en is zelf erg agressief in zijn inhaalacties.

"Ik ben een groot fan van Max", vervolgt Rosberg. "Hij is een geweldige coureur en heel goed voor de Formule 1, echt. Maar mijn god, om hem om je heen te hebben in de races… Als hij in de buurt reed, nam de kans op een uitvalbeurt voor mij met de factor tien toe."

En in het seizoen 2016 vochten Rosberg en Verstappen nogal eens duels uit. "Onderweg naar de titel dat jaar kwam ik hem de laatste vier races telkens tegen, en volgens mij haalde hij mij daarin drie keer in na een gevecht", aldus de Duitser.