Franz Tost: "Juli is een kritiek punt voor de Formule 1"

De Formule 1 moet in de maand juli weer op gang komen, anders zijn de gevolgen niet te overzien. Dat stelt Alpha Tauri-teambaas Franz Tost tegenover Motorsport-Total.com. Op dit moment staat de opening van het seizoen gepland voor eind juni op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk. Veel meer uitgestelde evenementen kan de Formule 1 zich niet veroorloven.

Dat is hoe Tost er tegenaan kijkt. "Als we in juli weer beginnen met racen, dan komen we met een blauw oog uit deze crisis tevoorschijn. Kunnen we dan nog niet starten met het seizoen, dan bereiken we wel een kritiek punt. Elke Grand Prix die niet door kan gaan kost ons anderhalf tot twee miljoen euro. Als we dit jaar helemaal niet kunnen racen, dan wordt het wel problematisch. Zonder inkomsten zal zich dan een economische ramp voltrekken."

"Het is afwachten welke races doorgaan en hoeveel die ons opleveren. Vervolgens moeten we met zijn allen bij elkaar komen om te bespreken wie welke problemen heeft en waar tekorten zijn ontstaan. Alleen Liberty Media kan ons een uitgangspunt verschaffen. Zij zijn verantwoordelijk voor het geld van sponsors, televisiezenders, promotors. Dat verdelen ze onder de teams. Als ze niks te verdelen hebben, dan hebben wij ook geen geld om te spenderen."