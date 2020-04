'Seizoen start met twee Grands Prix op de Red Bull Ring'

Nu de Grand Prix van Canada ook heeft moeten wijken voor het coronavirus, staat de opening van het Formule 1-seizoen vooralsnog gepland op 28 juni met de Grand Prix van Frankrijk. Auto Motor und Sport meldt echter dat de kans groter is dat Oostenrijk een week later met de eer van seizoensopener gaat strijken. Die race staat voor 5 juli op het programma.

Racefans.net bericht dat de organisatie van de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring niet wil tornen aan die datum. Van uitstel kan dus geen sprake zijn; het is 5 juli of niet. Auto Motor und Sport voegt daaraan toe dat een tweede race op de Red Bull Ring tot de mogelijkheden behoort. Op 12 juli is er nog ruimte voor een race en er valt het een en ander voor te zeggen.

Zo is het hele Formule 1-veld op dat moment al in Spielberg en kunnen ze geld besparen door alle spullen te laten staan voor een tweede race een week later. Voor de sport zelf is het belangrijk om zoveel mogelijk races af te werken in verband met contracten met televisiezenders. En Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko zette de deur voor een tweede Grand Prix al op een kier.

Paul Ricard

Het lot van Paul Ricard hangt deels samen met dat van de Tour de France. Gaat die grote wielerwedstrijd door, dan vergroot dat de kansen op een Franse Grand Prix eind juni. Mogelijk vindt het evenement dan achter gesloten deuren plaats. Om dezelfde reden voor een tweede race op de Red Bull Ring, zou een tweede race op Paul Ricard - in augustus - ook denkbaar zijn.

Zo heeft het circuit in het zuiden van Frankrijk 160 verschillende mogelijke lay-outs, dus zou de Formule 1 voor een tweede Grand Prix zonder veel problemen gebruik kunnen maken van een andere configuratie. En zonder publiek is het minder erg dat het in augustus behoorlijk heet kan zijn in Paul Ricard. Ook dit kan een manier zijn om de Formule 1-kalender meer omvang te geven en de televisiecontracten te respecteren.