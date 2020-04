Helmut Marko: "Meer dan 1 race in Oostenrijk mogelijk"

De Red Bull Ring heeft zich beschikbaar gesteld om dit jaar meerderde Formule 1-races te organiseren, mocht de situatie daar om vragen. Eerder toonde Silverstone zich al bereid om meerdere Grands Prix te huisvesten, eventueel zelfs op een omgekeerde lay-out.

Dit is voor de Red Bull Ring niet aan de orde, maar het circuit nabij Spielberg in Oostenrijk heeft als voordeel dat de Formule 1 er zo terecht kan. Er hoeft organisatorisch en logistiek weinig aan gedaan te worden om de baan in gereedheid te brengen, benadrukt Helmut Marko van Red Bull.

De Oostenrijker vertelde aan Motorsport-Magazin.com: "Dat is het grote voordeel van de Red Bull Ring, het systeem staat en kan zo geactiveerd worden. De mogelijkheid voor meerdere races bestaat dus. Het is dan alleen een kwestie van onderhandelen met Liberty Media en het is uiteraard afhankelijk van hoe de situatie in Europa zich ontvouwt."

Zo is het eerst nog maar de vraag of de Grand Prix van Oostenrijk op de oorspronkelijke datum van 5 juli door kan gaan. Marko: "Het is afwachten, we zijn niet alleen in de wereld. Zelfs al kunnen we een race organiseren, dan nog heeft het geen zin als er voor de rest van Europa nog reisrestricties gelden en iedereen die komt eerst in quarantaine moet."

"We hebben al veel kaartjes verkocht. Eerst moeten we weten of we de race kunnen houden, vervolgens is het de vraag of er publiek bij aanwezig mag zijn. Die vraagstukken liggen vooralsnog helemaal open. De situatie lijkt zich voorzichtig aan wat te verbeteren, maar het is te vroeg om beloftes te doen of garanties te geven."