Mercedes maakt ontwerp beademingsapparatuur vrij toegankelijk

Het ontwerp voor de mede door Mercedes ontworpen beademingsapparatuur voor patiënten wiens toestand te goed is voor het ziekenhuis maar toch beademing nodig hebben, is voor iedereen beschikbaar gemaakt. Hierdoor hebben bedrijven wereldwijd de mogelijkheid om zelf het apparaat te fabriceren in de strijd tegen het coronavirus.

Mercedes sloeg voor de ontwikkeling van het beademingsapparaat de handen ineen met knappe koppen van de universiteit van Londen. De nieuwe versie van het Continuous Positive Airway Pressure(CPAP)-apparaat kwam in recordtempo tot stand. Binnen honderd uur na de eerste ontmoeting tussen Mercedes en de universiteit van Londen werd het eerste exemplaar al geproduceerd.

Andy Cowell, directeur van de motorenafdeling van Mercedes in Brixworth: "Sinds de aankondiging van dit project hebben we van over de hele wereld veel aanvragen over dit CPAP-apparaat gehad. Door het ontwerp en de productiespecificaties vrij toegankelijk te maken, komen bedrijven wereldwijd in de gelegenheid om snel en massaal dit soort apparaten te produceren in de strijd tegen het coronavirus."