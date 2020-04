Max Verstappen houdt zichzelf fit en scherp vanuit huis

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is klaar voor de start van het seizoen, wanneer dat ook moge zijn. Eigenlijk had de Formule 1 al drie Grands Prix achter de rug moeten hebben, maar de wereldwijde uitbraak van het coronavirus stak daar een stokje voor. Inmiddels zijn de eerste acht races van het seizoen 2020 al uitgesteld of geannuleerd.

De Grand Prix van Canada op 14 juni staat nu gemarkeerd als seizoensopener, maar het is nog onzeker of dat evenement wel door kan gaan. Ondertussen zitten de coureurs door de restricties in de diverse landen noodgedwongen thuis of in hotels en zijn de fabrieken van de teams gesloten. Geen ideale situatie om je voor te bereiden op een Formule 1-seizoen, maar Verstappen maakt er het beste van.

De Nederlander nam voor de social media-kanalen van Red Bull Racing een kort filmpje op. "Door de huidige situatie probeer ik zoveel mogelijk thuis te zijn en mijn trainingsoefeningen vanuit huis te doen. Om scherp te blijven race ik veel in mijn eigen simulator en om fit te blijven volg ik een trainingsprogramma. Zo doe ik er alles aan om klaar te zijn voor het moment dat we weer kunnen racen, wanneer dat ook moge zijn."

Sport is op dit moment niet het belangrijkste, de gezondheidszorg geniet voorrang bij alles. "In de tussentijd hoop ik dat iedereen gezond blijft en ik hoop jullie snel weer te zien", besluit Verstappen.