Toto Wolff: "Verlenging van shutdown is waarschijnlijk"

De kans is groot dat de fabrieken van de Formule 1-teams langer dicht moeten blijven dan de huidige periode van drie weken. Komt die verplichte shutdown niet vanuit de overheid, dan wel vanuit de leiding van de sport. Tel maar minstens drie weken bij de huidige drie weken op.

Die boodschap droeg Mercedes-teambaas Toto Wolff uit tegenover Osterreich. "Op dit moment zijn de fabrieken voor drie weken gesloten en het is waarschijnlijk dat we die periode met nog eens drie weken moeten verlengen." Het coronavirus is immers nog lang niet in bedwang.

De fabrieken zijn overigens niet helemaal buiten werking; de zeven in Engeland gevestigde teams dragen een steentje bij aan de gezondheidszorg in deze crisistijd. Mercedes heeft bijvoorbeeld in recordtempo samen met de universiteit van Londen beademingsapparatuur ontwikkeld voor patiënten die te goed zijn voor de intensive care en produceert die nu.

Wolff vervolgt: "We hebben de motorenafdeling in Brixworth omgeschakeld naar een fabriek voor de productie van speciale hulpmiddelen voor mensen die niet op de intensive care liggen en toch extra zuurstof nodig hebben. Normaal kost het een half jaar om zoiets te ontwikkelen, wij hebben het in honderd uur gedaan. We zijn nu de productie aan het verhogen naar 10.000 exemplaren per week."