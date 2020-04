'Hervatten race-activiteiten in juli zou een wonder zijn'

Auto- en motorsportfans moeten niet al te veel hoop koesteren dat er in de maand juli alweer geracet wordt. Die waarschuwing komt van de baas van het MotoGP-team van Ducati, Paolo Ciabatti. Voor de Formule 1 staat de opening van het seizoen vooralsnog gepland voor 14 juni, met de Grand Prix van Canada. De MotoGP zou op 17 mei al moeten beginnen op het circuit van Le Mans.

Een utopie, benadrukt Ciabatti tegenover Speed Week. "Het zou een wonder zijn als we de race-activiteiten in juli kunnen hervatten. We kunnen pas weer beginnen zodra de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen gegarandeerd kan worden. Totdat het zover is, heeft het geen enkele zin om te bespreken wanneer het seizoen eventueel van start kan gaan."

Patrick Carpentier, een Canadese coureur, sluit zich daar bij aan. Hij vertelde aan La Presse: "Ferrari is belangrijk voor de Formule 1. Dus als ze Australië al schrappen omdat McLaren niet mee kon doen, wat denk je dat ze dan doen met Canada als Ferrari er niet bij kan zijn? Het zou voor een hoop verontwaardiging zorgen als Ferrari nu gaat racen, terwijl in Italië honderden mensen per dag sterven aan het coronavirus."

"Ik hoop voor promotor Francois Dumontier dat de Grand Prix van Canada door kan gaan, maar in mijn beleving is het onmogelijk. Hij schat de kansen in op 50 procent, maar ik zou eerder 10 procent zeggen."