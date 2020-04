McLaren-coureurs leveren een deel van hun salaris in

McLaren is het eerste Formule 1-team dat naar buiten treedt met genomen maatregelen om de financiële gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Zo is een deel van het personeel met verlof gestuurd en moeten de resterende werknemers een deel van hun salaris inleveren.

Toen coureurs Carlos Sainz en Lando Norris dat hoorden, toonden ze zich solidair en lieten McLaren weten dat het team hetzelfde percentage van hun lonen in mocht houden. Volgens de Britse renstal zijn deze stappen noodzakelijk voor de werkgelegenheid op de korte termijn.

In een verklaring meldde McLaren: "Het plan is om al onze werknemers weer fulltime aan het werk te krijgen zodra de economie zich herstelt en weer op gang komt. Deze stappen maken onderdeel uit van een groter pakket kostenbesparende maatregelen dat nodig is door de impact van de coronapandemie op ons bedrijf."

Het is niet duidelijk hoeveel McLaren-medewerkers met verlof zijn gestuurd. In eerste instantie gaat het om een periode van drie maanden. Bedrijven kunnen bij de Britse overheid een verzoek indienen om 80 procent van het salaris van een met verlof gestuurd personeelslid te laten vergoeden.