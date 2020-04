Jenson Button: "Verbazingwekkend wat Max Verstappen met een auto kan"

Oud Formule 1-coureur Jenson Button heeft een duit in het zakje gedaan wat betreft de discussie over beste rijders aller tijden. Terwijl collega-analisten voor grote namen uit het verleden kozen, hanteerde de wereldkampioen van 2009 in een vodcast van Sky Sports F1 een andere aanpak. De Brit kijkt bij zijn beoordeling alleen naar coureurs waar hij zelf tegen geracet heeft.

Button legt uit: "Ik geef je zes coureurs, maar dan wel zes coureurs waar ik ook echt zelf tegen gereden heb. Ik heb het circuit met hen kunnen delen en dat is in mijn ogen de enige manier om goed te vergelijken. Ik vind het namelijk lastig om Juan Manuel Fangio en Lewis Hamilton met elkaar te vergelijken. Ze reden in andere tijden, dan praten we eigenlijk over een compleet verschillende sport."

Op het lijstje van Button staan Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Mika Hakkinen, Michael Schumacher en Sebastian Vettel. De zesde naam is de enige uit zijn rijtje die (nog) geen wereldtitel in de Formule 1 heeft behaald; Max Verstappen. "Ik moet Max Verstappen toch noemen. Ik heb niet zo veel jaren tegen hem geracet, maar als je ziet wat hij in moeilijke omstandigheden kan, zoals in Brazilië 2016, dat is echt van een andere planeet. Verbazingwekkend, wat hij met een auto kan."