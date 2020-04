Christian Horner: "Corona-kamp was geen serieuze suggestie"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft het in gesprek met de BBC opgenomen voor Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko. Laatstgenoemde kwam onder vuur te liggen omdat hij zondag op de Oostenrijkse televisie de indruk wekte dat hij de Red Bull-coureurs opzettelijk met het coronavirus had willen besmetten in een speciaal daarvoor bestemd trainingskamp.

Horner verdedigt Marko en legt uit dat de Oostenrijker dit plan opperde toen nog niet bekend was hoe ernstig het coronavirus om zich heen zou slaan. "Zoals Helmut ook aangaf, er was binnen Red Bull geen steun voor dit idee. Het was op veel manieren een opmerking om snel te vergeten en weinig aandacht aan te schenken, de ernst van de situatie was toen nog niet duidelijk."

"Red Bull ondersteunt veel atleten, maar alle handelingen zijn er momenteel op gericht om het virus buiten de deur te houden. We weten inmiddels dat corona voor iedereen schadelijk kan zijn, dus zowel voor jonge als voor oude en kwetsbare mensen. Het project waarbij we werken aan beademingsapparatuur toont wel aan hoe serieus we het nemen en de energie die we erin steken."

"Helmut liet zijn proefballonnetje op voordat de ernst van de situatie bekend was. Het is nooit besproken of op tafel gelegd als een serieuze suggestie."