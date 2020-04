Brembo doneert 1 miljoen in strijd tegen pandemie

Het blijft initiatieven regenen om het verschrikkelijke coronavirus te bestrijden, zo ook vanuit de Formule 1. Naast de hulp van teams bij het ontwikkelen en fabriceren van beademingsapparatuur dragen andere firma's financieel bij in de strijd tegen deze pandemie.

Brembo, een beroemde producent en leverancier van remmen in de Formule 1, stelt bijvoorbeeld een som van 1 miljoen euro ter beschikking aan drie instanties in Bergamo die strijden tegen corona. De Italiaanse stad Bergamo is hard getroffen door het virus, met veel besmettingen en dodelijke slachtoffers.

Verder maakt de internationale autosportbond FIA ook melding van diverse leden die zich inspannen om de gezondheidszorg een steuntje in de rug te bieden in deze moeilijke tijden. De Formule 1 maakte ondertussen dit filmpje om 'Project Pitlane' uit te leggen:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/y0KWKl--dJ4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>