F1 steekt de gezondheidszorg een helpende hand toe

De Formule 1 ondervindt sportief en financieel gezien uiteraard hinder van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, maar gezondheid is in deze crisis het enige dat telt. Dat besef leeft duidelijk ook binnen de gelederen van de koningsklasse van de autosport, getuige de initiatieven die de teams en ook coureurs de voorbije weken en dagen hebben ondernomen.

Zo sloegen de zeven in Groot-Brittannië gevestigde teams - te weten Red Bull Racing, Mercedes, Racing Point, McLaren, Williams, Renault en Haas F1 - de handen ineen om de Britse overheid te helpen bij de behandeling van coronapatiënten. Onder de noemer 'Project Pitlane' bundelen de renstallen hun kennis en capaciteiten sinds twee weken om bijvoorbeeld beademingsapparatuur te ontwikkelen en produceren.

Een eerste resultaat daarvan vloeide voort in beademingsapparatuur waardoor coronapatiënten niet langer per se op de intensive care verzorgd hoeven te worden. Hiervoor werkte Mercedes samen met de universiteit van Londen. Andy Cowell, directeur van de motorafdeling van de Duitse renstal in Brixworth: "De Formule 1-gemeenschap heeft de roep om hulp gehoord en daar op indrukwekkende wijze op gereageerd."

Ondertussen nam McLaren-coureur Lando Norris dit weekend deel aan een online race-evenement voor het goede doel. Meer dan 2,7 miljoen dollar werd opgehaald door de United Nations Foundation voor de wereldgezondheidsdienst WHO in strijd tegen corona. Op eigen titel zamelde Norris 12.000 dollar in. Als tegenprestatie gaat wel zijn haar eraf, want hij had beloofd bij meer dan 10.000 dollar zijn kop kaal te scheren.