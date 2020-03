Spannende tijden voor Nederlandse autosportteams

Het zijn roerige tijden met het coronavirus dat wereldwijd rondwaart en slachtoffers maakt. Niet alleen voor de volksgezondheid is het virus een bedreiging, economisch zijn de gevolgen eveneens haast niet te overzien. Dat geldt voor ook voor de Formule 1, maar zeker voor de lagen onder de koningsklasse van de autosport. Daar is het echt pompen of verzuipen voor sommige teams.

Zo hakt de coronacrisis er bij Formule 3-team Van Amersfoort Racing flink in. Teameigenaar Frits van Amersfoort legt aan RTL GP uit: "Het grote verschil met de Formule 1-teams is dat wij allemaal betalende coureurs hebben. Ik kan mijn rijders natuurlijk niet hun contract laten uitdienen als we niet rijden, dus we zitten momenteel aan alle kanten behoorlijk klem. We hebben een aantal vooruitbetalingen gekregen en daar teren we nu op. Daarnaast mogen we net zoals veel Nederlandse bedrijven onze belastingafdrachten uitstellen en dat helpt allemaal, maar ik hou een beetje mijn hart vast als het wat langer gaat duren."

"Ik heb geen overzicht van de balans van een Formule 1-team, maar het probleem van een autosportteam van ons niveau is dat we draaien op cashflow. Zolang de klant betaalt kunnen wij de boel in de lucht houden. Dat betekent dat we dus niet veel vet op de botten hebben. Natuurlijk hebben we nu geen variabele kosten. We hoeven nu geen bandjes te betalen, we vliegen nergens naartoe en hebben geen hotelkosten, maar het belangrijkste is dat die jongens blijven betalen en wij onze vaste lasten kunnen betalen."

Brandhaarden

Van Amersfoort vervolgt: "Ons probleem is dat wij minstens 60 procent van onze races in Italië rijden, maar we rijden ook in de Euro Formula 3, waarvan de organisatie dan weer in Spanje zit. We hebben ongelukkigerwijs dus net te maken met de grootste brandhaarden van Europa. Waarschijnlijk zullen we tot de Kerst races moeten inhalen. Als dat gebeurt ben ik blij, maar als er geschrapt gaat worden wordt het lastig en komen we in de problemen."

"Het grote probleem is dat je geen omzet hebt maar wel moet zien te overleven, en dan wil ik niet eens denken aan wat er gaat gebeuren als de economie in een recessie komt. Maar tien jaar geleden hebben we de kredietcrisis ook overleefd, dus dit is een uitdaging die we denk ik ook wel aankunnen."

Positief blijven

Voor Formule 2-team MP Motorsport geldt min of meer hetzelfde. Manager Sander Dorsman vult aan: "Ik denk dat elk bedrijf in Europa momenteel moeilijke tijden doormaakt, maar het ligt er voor ons natuurlijk aan wat er gaat gebeuren. Wij rijden niet zoveel races als de Formule 1 dus ik heb goede hoop dat we alsnog een groot deel ervan kunnen rijden, maar dan vertraagd. Als dat het geval is, is de impact op ons team niet zo heel erg groot. Als dat niet zo is en het grootste deel wordt geschrapt, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Het zijn dus spannende tijden, maar we kunnen er momenteel weinig aan doen."

"De Formule 1 beslist natuurlijk eerst, waarna wij volgen. Maar ze zijn er druk mee bezig en iedereen hoopt natuurlijk dat het zo snel mogelijk voorbij is, iedereen gezond is en we weer kunnen gaan racen. Tien minuten geleden heb ik nog contact gehad met de organisatie dus we worden goed bijgepraat over de situatie, maar niemand weet momenteel natuurlijk nog wanneer we echt aan de slag kunnen. Achter de schermen zijn ze er druk mee bezig, maar voor ons is het een kwestie van afwachten en positief blijven."