Toyoharu Tanabe: "We gebruiken onze tijd nu om te verbeteren en een toekomstplan op te stellen"

Honda was de motorfabrikant waarvan iedereen hoge verwachtingen had. De Japanners willen de concurrentie dit jaar verslaan samen met Red Bull Racing. Honda en Red Bull hebben namelijk wel een probleem, de afstand. Dat is vooral nu een klein probleem, maar dat lossen de teams (Alpha Tauri en Red Bull Racing) goed op.

Hoewel veel teams één centrale fabriek hebben of afdelingen dicht bij elkaar, zit Honda 9656 kilometer van de fabriek van Red Bull in Milton Keynes. Honda heeft ook een kantoor in Engeland, maar daar zit niet de F1-afdeling.

Honda’s directeur Toyoharu Tanabe zei tegen Racer: “Het meeste werk dat was gedaan nadat de Australische race op vrijdag was gecanceld, was logistiek. We hadden de power unit en alle apparatuur naar Engeland gestuurd. Sommige personeelsleden in het team maakten verschillende vluchten, terwijl andere trouw bleven aan het oorspronkelijke plan en op zondag of maandag naar huis terugkeerden.”

Nadat er in de paddock van Australië mensen met het Coronavirus rondliepen, heeft Honda besloten om haar personeel in quarantaine te zetten. "Honda heeft besloten dat iedereen in het raceteam zichzelf twee weken in quarantaine moet plaatsen, deze werken nu vanuit huis."

Honda gebruikt tijd nuttig

Honda gebruikt de tijd nu om de motor nog te verbeteren en een toekomstplan op te stellen. De fabrieken zijn momenteel dicht, dus testen zit er voor de Japanners niet in. "Afgezien van de logistieke kant, zijn we, zodra we vernamen dat Australië was geannuleerd, begonnen met het opstellen van een werkplan met onze engineers in Japan, denkend aan mogelijke scenario's in de nabije toekomst."

Het contact gebeurt niet via een meeting, maar online. “We hebben nog steeds contact met Red Bull, Red Bull Technologies en Alpha Tauri. Dit gebeurt nu meestal per teleconferentie of per e-mail. ”

Logistiek is het grootste probleem

Het probleem zit volgens Honda in de logistiek. “In de logistiek is het in zo'n situatie niet mogelijk om proactief te zijn. Omdat niemand weet wanneer we doorgaan met de races. We weten echter dat de eerste acht races op de kalender zijn uitgesteld of geannuleerd, dus we kunnen die niet goed inplannen. De FIA en de FOM informeren ons en staan voortdurend in contact met organisatoren, overheden en andere belanghebbenden. Voorlopig kunnen we, net als alle teams, afwachten wat er op de kalender gebeurt.”

“Het unieke probleem dat Honda ervaart, is het hoofdkantoor in twee verschillende landen, Engeland en Japan. Daarom is het noodzakelijk om te voldoen aan de verschillende beperkingen die de relevante regeringen toepassen op de pandemie. Zelfs in een normaal seizoen moet je klaar zijn om heel snel te reageren op het gebied van technische zaken en logistiek in Formule 1. Dus als we weer met de competitie beginnen, moeten we er klaar voor zijn.”