'FIA had deal met Ferrari voor zich moeten houden'

Het is niet slim geweest van de internationale autosportbond FIA om een persbericht naar buiten te brengen waarin de federatie melding maakte over een getroffen schikking met Ferrari over de motor van 2019. De regeling met de Scuderia zette kwaad bloed bij de niet door Ferrari aangedreven teams en leverde de FIA de nodige kritiek op. En terecht, zo oordeelt Bernie Ecclestone.

De voormalige baas van de Formule 1 zegt in gesprek met Autocar: "De FIA heeft een vergissing begaan door naar buiten te brengen dat ze een deal gesloten hadden met Ferrari. Dat hadden ze beter niet kunnen doen, ze hadden het voor zich moeten houden. Want dit was te vaag, het riep alleen maar vragen op. Wat houdt de schikking in? Een regeling over wat? Was het conform de reglementen en vond de FIA van niet? Maar dan hadden ze het voor de toekomst simpelweg kunnen verbieden."

Spygate

Ecclestone vervolgt: "Anders snap ik niet dat je tot een akkoord moet komen, of waarover. Tenzij ze er honderd procent van overtuigd zijn dat Ferrari vals heeft gespeeld en een boete hebben uitgedeeld, alleen omschreven als overeenkomst. Zoiets hebben we bijvoorbeeld in 2007 meegemaakt met Spygate, toen McLaren een boete van 100 miljoen dollar moest betalen omdat ze vertrouwelijke informatie van Ferrari hadden bemachtigd."

"Wat was het alternatief? Max Mosley stond destijds aan het roer bij de FIA en wilde McLaren uit het kampioenschap gooien. Ik gaf toen aan dat ze voor dit vergrijp eigenlijk twee jaar hadden moeten toekijken, maar dat zou gelijk het einde van het team hebben betekend. Daarom besloten we om het geld dat ze zouden verdienen af te pakken en ze zo te straffen."

Red Bull Racing heeft al laten weten de schikking tussen Ferrari en de FIA tot op de bodem uit te willen zoeken.