Pirelli wijzigt testplannen 18-inch banden

Het besluit van de Formule 1 om zijn nieuwe technische voorschriften uit te stellen tot 2022 heeft verschillende gevolgen gehad voor Pirelli.

Kosten ontwikkeling

De officiële bandenleverancier van de sport kreeg in 2018 een verlenging van het leveren van Formule 1-banden. Oorspronkelijk werd Pirelli aangesteld om 13-inch banden te leveren voor 2020, daarna 18-inch rubber voor 2021 tot 2023.

De regels veranderen echter, waardoor F1 in 2021 nog een seizoen lang 13-inch banden zal blijven gebruiken voordat het bedrijf overschakelt op 18-inch rubber. Dit heeft een domino-effect voor Pirelli, aangezien de kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe banden nu slechts over twee seizoenen kunnen worden gespreid in plaats van over drie.

Toch heeft een woordvoerder van Pirelli aan de RaceFans bevestigd dat hij de beslissing om de nieuwe regels van de F1 uit te stellen, steunt. "We zullen samenwerken met alle betrokken partijen om vanaf nu de beste aanpak te vinden."

Een ander gevolg van de verandering voor Pirelli is het testplan voor de 18-inch banden dit jaar, dat al was begonnen, nu moet worden uitgesteld.

Pirelli begon vorige maand in Jerez met zijn 2020-testprogramma voor het prototype 2021-rubber. Charles Leclerc reed met een Ferrari, gebaseerd op het 2020-chassis van het team met aangepaste vering voor de benodigde 18-inch wielen.

De tweede test zou plaatsvinden op Fiorano met Ferrari op 5 maart. Die werd geannuleerd vanwege de verspreiding van het coronavirus, de daaropvolgende tests zullen ook worden uitgesteld tot volgend jaar.

"Het testen op 18-inch banden zal nu gebeuren in de loop van 2021. Het is nu nog te vroeg om te plannen wanneer en waar dit gaat plaatsvinden."