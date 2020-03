Grote kans dat Grand Prix van Canada ook wordt uitgesteld

Een beslissing over de vraag of de Canadese Grand Prix op 14 juni in Montreal doorgaat zoals gepland, ligt nu op de loer. Nadat de seizoensstart van de Formule 1 in 2020 is uitgesteld doordat de eerste 8 races zijn uitgesteld, is Canada momenteel de Grand Prix om de openingsrace van 2020 te organiseren.

Grand Prix van Canada opent F1-seizoen 2020

Promotor Francois Dumontier zei in een conference call dat hij hoopt dat de race door kan gaan: "Op dit punt hopen we allemaal dat de race op 14 juni door kan gaan. Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn en de situatie dagelijks bekijken. Als het niet kan gaan zoals gepland, zullen we het moeten uitstellen."

Hij zei dat de kaartverkoop doorgaat, maar hij is ook 'duidelijk' naar het publiek dat de pandemie van uur tot uur verandert over de gehele wereld.

"De montage van onze installaties vergt iets meer dan een maand, wat ons nog tijd geeft om een beslissing te nemen. Maar verschillende van onze leveranciers zijn momenteel gesloten en we zullen moeten zien of ze hun activiteiten kunnen hervatten tegen eind april", zei Dumontier.

Hij zei dat Bakoe gedwongen was om de race eerder uit te stellen dan Canada, omdat de race in Azerbeidzjan in de straten van de stad plaatsvindt.

"Het monteren van onze installaties vergt minder tijd, zodat we meer manoeuvreer hebben", zei hij.

Kans op uitstel Canada groot

Dumontier geeft echter toe dat de kans op uitstel groot is. "Er moet rekening worden gehouden met verschillende factoren, zowel hier in Quebec als in de rest van de wereld. De kwestie van de grenzen is uiteraard doorslaggevend, net als de mogelijkheid om van het ene naar het andere land te reizen. In ieder geval overwegen we geen annulering, tenzij het hele seizoen wordt geannuleerd."

Dumontier zei dat de uiteindelijke beslissing zal worden genomen tussen Pasen en 1 mei. Hij heeft er alle vertrouwen in dat als de uitgestelde wedstrijden een nieuwe plek op de kalender krijgen, Montreal er ook bij zal zijn.

"Iedereen zal concessies moeten doen, maar ik kan u verzekeren dat Montreal een prioriteit is voor de F1. We hebben in het verleden bewezen dat we tot de meest populaire races behoren."

Een van die concessies zou de inperking van het raceweekend van drie tot twee dagen kunnen zijn. Ik begrijp dat we in een uitzonderlijke situatie zitten. Dit is een oplossing die onder andere wordt overwogen. Ik wil het niet, maar we zouden ons moeten aanpassen."