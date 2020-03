Red Bull-eigenaar betaalt alle werknemers in deze moeilijke tijd uit eigen zak door

Door het Coronavirus ligt alles in de Formule 1 stil. Wat bekent dat het personeel soms geen inkomen zal ontvangen. Vanuit Oostenrijk ontving het personeel van Red Bull goed nieuws. De eigenaar van het energiedrankje Red Bull, Mateschitz, wil voorlopig al zijn 370 medewerkers behouden, zo meldt de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung.

Wat vaak het gevolg is van een crisis zijn ontslagen, maar daar hoeft het personeel zich geen zorgen om te maken. In een brief aan haar personeel schrijft de Red Bull Ring: "Wij kunnen u allen informeren dat onze eigenaar met de huidige voorwaarden van maatregelen afziet van maatregelen als ontslagen en werktijdverkorting. Zo blijven tot 30 april 2020 alle bestaande collega's met een volledige vergoeding in dienst”, zo is te lezen in de verklaring. In Nederland krijgen ondernemers verschillende potjes tot hun beschikking, hetzelfde geldt in Oostenrijk, maar daar ziet Mateschitz van af.

Het Coronavirus zorgt voor veel verschuivingen op de Formule 1-kalender. Nu de Red Bull Ring, voorheen A1 ring -met een beetje sneeuw erbij ligt- maken de organisatoren zich geen zorgen over het doorgaan van de Grand Prix. "We maken een pitstop”, zo vertelt het circuit aan de werknemers. De Grand Prix van Oostenrijk staat voor de Formule 1 gepland op 5 juli.

De organisatie laat via haar eigen website weten dat de race, zoals gepland, doorgaat. "Zoals het er nu op lijkt, worden alle 'belangrijke' evenementen niet beïnvloed en zullen deze blijven plaatsvinden zoals gepland."