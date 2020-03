Max Verstappen over ontbreken bij Formule 1-esports: "Ik ga racen met team Redline"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen zal niet deelnemen aan de online races van de Formule 1. Hij heeft zich teruggetrokken uit de The Race All Star E-Sports Battle. De Limburger wil zich namelijk niet op te veel verschillende simulatiegames tegelijk focussen. Verstappen liet bij Ziggo om dezelfde reden al weten zeker niet mee te doen aan het virtuele kampioenschap dat de Formule 1 momenteel organiseert. Tevens bevestigt hij dat hij zich heeft aangemeld bij Team Redline voor een esports-serie vanaf maandag.

Verstappen liet via Instagram weten. "Zo geweldig om te zien dat velen van jullie genieten van de Sim-races die we online doen. Ik hoop dat we een show kunnen opzetten waar alle racefans van kunnen genieten. Een korte update over wanneer ik ga racen: ik zal deze maandag meedoen met team Redline, maar ik zal helaas niet racen in de All Star E-Sports Battle. Ik vertrouw erop dat alle andere coureurs het tot een geweldige race zullen maken."