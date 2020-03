'McLaren gaat problemen krijgen met nieuwe Mercedes-krachtbron in 2021'

McLaren maakt volgend seizoen, wanneer eigenlijk de nieuwe reglementen van kracht zouden worden, gebruik van een nieuwe motorleverancier. Nu de introductie van de nieuwe reglementen een jaar is uitgesteld om de schade die de teams lijden door het uitblijven van races door het coronavirus te beperken, staat McLaren voor een grote uitdaging. Dat is de mening van Lawrence Barretto, een schrijver voor de officiële website van Formule 1.

Het Britse team zal ondanks de huidige ontwikkelingen volgend jaar overstappen naar Mercedes als motorfabrikant. De huidige 2020-bolide wordt ook ingezet in 2021, maar vanwege het inpassen van een nieuwe motor zal het team uit Woking een volledig nieuw chassis moeten bouwen. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor McLaren, want de andere teams kunnen doorontwikkelen op het huidige chassis.

Barretto is van mening dat het geen eenvoudige klus zal zijn. "De krachtbron van elke motorfabrikant heeft een heel andere architectuur, dus het is niet zo eenvoudig als een Renault-motor eruit halen en een Mercedes-krachtbron aansluiten", aldus Barretto.

Het zal misschien niet alleen een uitdaging zijn op het gebied van het chassis, maar ook geld gaat een rol spelen. "Het veranderen van koers om het (de Mercedes-motor) te laten werken met hun 2020-auto zal waarschijnlijk kostenimplicaties hebben.”

Eerste personeelslid met Coronavirus is immuun

Het goede nieuws voor McLaren is dat het personeelslid die in Melbourne de met Covid-19 virus werd gediagnosticeerd, nu 'symptoomvrij' is. Bovendien "hebben alle zeven (onze) raceteamleden die in Melbourne in quarantaine zijn getest, negatieve resultaten opgeleverd", voegde McLaren toe.