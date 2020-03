Renault neemt maatregelen om coronavirus te lijf te gaan

Het Renault Formule 1-team heeft een persbericht uitgebracht waarin het uitlegt welke maatregelen het de afgelopen weken heeft genomen om het coronavirus te lijf te gaan. Voorlopig zullen de fabrieken gaan sluiten en wordt er al door veel mensen thuis gewerkt.

De maatregelen van Renault

De huidige uitzonderlijke gezondheidssituatie is zo ernstig geworden dat we gedwongen zijn krachtige beslissingen te nemen om onze primaire verplichting na te komen: het beschermen van de gezondheid van onze werknemers en hun familie, plus het deelnemen aan de nationale en internationale inspanningen op het gebied van de volksgezondheid.

Renault Sport Racing heeft de juiste beslissingen genomen gezien de urgentie van de huidige situatie, terwijl het anticipeert op een langdurige stillegging, gevolgd door een intensief seizoen als de situatie eenmaal onder controle is. Onze beslissingen moeten ook in overeenstemming zijn met het advies van de Franse en Engelse regering, het beleid van Renault Groep, maar ook dat van de Formule 1-autoriteiten.

De eerste van deze beslissingen was om het besluit van McLaren te steunen om niet deel te nemen aan de Grand Prix van Australië na een positieve test in de paddock, en daarna snel ons raceteam dat aanwezig was in Melbourne terug te laten keren naar huis. Vervolgens hebben we hen gevraagd om niet terug te keren naar Enstone of Viry-Châtillon voor een minimumperiode van 14 dagen, en dus in zelf-isolatie te gaan.

Thuiswerken is wijdverspreid voor alle medewerkers die dat kunnen doen in Viry-Châtillon. Naar aanleiding van de maatregelen die de Franse regering heeft genomen en die vanaf maandagavond in Frankrijk zijn uitgevoerd, heeft de directie van Renault Sport Racing ook besloten om Viry-Châtillon te sluiten vanaf van vrijdag 20 maart tot en met zondag 5 april.

Thuiswerken is geleidelijk aan geïmplementeerd bij Enstone en zal vanaf maandag 23 maart verplicht zijn voor alle medewerkers die daartoe in staat zijn. Gezien de escalerende situatie in Europa en na overleg tussen de Formule 1-teams, de F1 en de FIA is besloten om de zomerstop te vervroegen en met een week te verlengen. Het is in deze context dat we momenteel de sluiting van de Enstone site plannen van maandag 30 maart tot en met zondag 19 april.

De eerste maatregelen die in Enstone en Viry-Châtillon zijn genomen, zullen worden herzien en aangepast aan de evolutie van de situatie.

We gaan nu een fase in van diepgaande besprekingen met de F1, de FIA en de andere teams om de maatregelen te definiëren en in te voeren die onze sport in deze uitzonderlijke omstandigheden zal moeten nemen. In het licht van de komende uitdagingen moeten verantwoordelijkheid en solidariteit de overhand krijgen om de gevolgen van deze gezondheidscrisis te beperken.